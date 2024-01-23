Погорилая о травме Костылевой: Семененко на шоу упал головой – это было страшно

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая стала гостем в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Там она в беседе с Андреем Журнаковым рассказала, что глядя на падение Елены Костылёвой, она не увидела серьёзной травмы.

Журанков: Меня лично передернуло, когда ей быстренько попшикали и отправили дальше прыгать.

Погорилая: Со стороны тренерского опыта смотрю – не надо это вообще показывать, если тебе больно. Я своим спортсменам объясняю, что всем всё равно, судьям всё равно. Конечно, жалко. Но мне почему-то показалось, что там не так всё было травмоопасно. Когда спортсмены лицом в лёд падают, что-нибудь хрустит или как Семененко на шоу упал головой – это было страшно. А здесь было не так страшно. Я этому отнеслась скептически, в принципе, можно было бы заморозить, укольчик, обезболивающее и поехать дальше. Я немножко хладнокровно к этому отношусь.

Журанков: Беспощадные вы тренеры.

Погорилая: Я очень добрая, я люблю своих спортсменов, просто судьям всё равно, болит ли у тебя что-то. Люди с переломанными ногами выходят, с переломанными пальцами. Ты не должен видеть, что там что-то болит. Меня, наверное, камнями закидают в комментариях, но, тем не менее, думаю, любой тренер так же скажет. Потом она сидела и болела, не видно было, что там что-то серьёзное. Надеюсь, что у неё ничего серьёзного.