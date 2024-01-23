«Ломается психика полностью». Журанков и Погорилая – о родителях в фигурном катании

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» в беседе с Андреем Журанковым поговорила о родительском влиянии на фигуристов, сказав, что зачастую они реализовывают свои желания.

Журанков: У меня такое ощущение, что в последнее время тенденция такая, что родители гораздо более сумасшедшие и безжалостные, чем тренеры.

Погорилая: Они всегда были. И тогда, когда мы были, популярность вида спорта была меньше, нагрузка была меньше, потому что не было четверных…

Журанков: Поэтому мамы не казались такими безжалостными.

Погорилая: Всё равно они были безжалостные. Я помню, когда подходили к тренеру и говорили: «Нам нужна ещё тренировка», хотя тренер всё знает, он выстраивает. «Нет, нам нужна ещё тренировка, нам нужно к этому специалисту». В итоге поперек тренера они идут куда-нибудь ещё и тренируются. Кажется, что это нужно больше именно родителям, это их какие-то вложения, и они хотят увидеть плоды их вложений, своих мечт. Они хотели когда-то кататься сами и теперь отрываются на ребёнке. Хорошо, если ребенок хочет этого, я видела, когда ребенок этого не хочет вообще. Там ломаются не только колени, там ломается психика полностью.