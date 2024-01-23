Плющенко назвал фигуристку, которая могла бы лидировать на чемпионатах мира и Европы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что в случае, если выступления на международной арене российских фигуристов станут возможны, Софья Муравьёва может претендовать на самые высокие места.

«Я очень горжусь своей спортсменкой, Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят, то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы» — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что фигуристка Софья Муравьёва не смогла пройти в финал чемпионата России по прыжкам среди женщин, уступив Елене Костылёвой. А 21 января в составе команды Дмитрия Козловского ей удалось выиграть эти же соревнования.

Ранее 17-летняя спортсменка стала серебряным призёром чемпионата России — 2024.