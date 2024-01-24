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Погорилая: свои плохие выступления не смотрю и не помню, как откатала последний ЧМ

Погорилая: свои плохие выступления не смотрю и не помню, как откатала последний ЧМ
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В новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» гостем стала фигуристка, выступавшая в одиночном фигурном катании, Анна Погорилая. Спортсменка поделилась тем, что не смотрит свои плохие выступления, чтобы не расстраиваться и всем остальным советует делать точно также.

«Плохие выступления не смотрю. Хорошие люблю иногда смотреть – Skate Canada, «Жар-Птица». Это почему-то моя любимая программа. Чемпионат мира тоже пересматривала. И Кончиту Вюрст ещё могу пересмотреть, потому что прикольное выступление. Не рекомендую смотреть плохие свои выступления – и расстраиваться зачем, и психология у меня устроена так, что я забываю. Я не помню, как откатала свой последний чемпионат мира. Если меня спросить, что я накосячила в произвольной – я не помню» — сказала Погорилая в новом выпуске подкаста.

Напомним, что сама Погорилая завершила карьеру в профессиональном спорте и сама тренирует фигуристов. Спортсменка также вышла замуж и родила дочку. Недавно она сообщила о беременности вторым ребёнком.

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