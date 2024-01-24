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«Бог всё видит и всё расставит на свои места». Мама Костылевой — о Базылюк

«Бог всё видит и всё расставит на свои места». Мама Костылевой — о Базылюк
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Мама юной фигуристки и бронзового призёра чемпионата России по прыжкам Елены Костылёвой Ирина Костылёва заявила, что Маргарита Базылюк ситуацией с йогуртом убрала свою главную конкурентку — Костылёву-младшую.

«Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только — Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог всё видит и расставит всё на свои места» — приводит слова мамы фигуристки РИА Новости Спорт.

Напомним, что ситуация с йогуртом произошла в 2021 году. По мнению Ирины Костылёвой, Базылюк подставила её дочь, попросив взять два йогурта обеим девочкам. Увидевшая это Этери Тутберидзе отругала фигуристку Костылёву за несоблюдение диеты, а Базылюк не подтвердила, что второй йогурт предназначался ей. Позже Елена покинула группу Тутберидзе.

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