«Бог всё видит и всё расставит на свои места». Мама Костылевой — о Базылюк

Мама юной фигуристки и бронзового призёра чемпионата России по прыжкам Елены Костылёвой Ирина Костылёва заявила, что Маргарита Базылюк ситуацией с йогуртом убрала свою главную конкурентку — Костылёву-младшую.

«Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только — Маргарита (Базылюк) заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог всё видит и расставит всё на свои места» — приводит слова мамы фигуристки РИА Новости Спорт.

Напомним, что ситуация с йогуртом произошла в 2021 году. По мнению Ирины Костылёвой, Базылюк подставила её дочь, попросив взять два йогурта обеим девочкам. Увидевшая это Этери Тутберидзе отругала фигуристку Костылёву за несоблюдение диеты, а Базылюк не подтвердила, что второй йогурт предназначался ей. Позже Елена покинула группу Тутберидзе.