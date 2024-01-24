14-летняя фигуристка жёстко упала с поддержки и ударилась головой на турнире в Москве

Неприятнейшим инцидентом ознаменовался старт Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров в парном катании. 14-летняя Мария Симонова, выступающая с Мартином Бреславским, упала на правый бок во время поддержки и, предположительно, ударилась головой.

Симоновой понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Пара не стала прерывать своё выступление и докатала программу, исполнив дорожку шагов. Судьи оценили выступление дуэта в 42,51 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента.

После проката Симонова, которую со льду уводили под руки, не появилась в зоне ожидания оценок, а чуть позднее была опубликована информация о снятии пары с соревнований.