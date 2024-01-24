Фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после жёсткого падения на юниорском старте

14-летнюю российскую фигуристку Марию Симонову, выступающую в парном катании с Мартином Бреславским, экстренно госпитализировали после жёсткого падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. При этом пара не стала прерывать своё выступление и докатала программу, исполнив дорожку шагов. Уже после проката стало известно, что Симонова и Бреславский снялись с соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео неприятного инцидента.