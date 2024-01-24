Нина Мозер: падение Симоновой очень тяжёлое. На глазах у неё потемнела шишка на голове

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ), заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала инцидент с жёстким падением 14-летней фигуристки Марии Симоновой на Всероссийских юниорских соревнованиях в Москве.

Напомним, Мартин Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. При этом пара не стала прерывать своё выступление и докатала программу, исполнив дорожку шагов. Уже после проката стало известно, что пара снялась с соревнований.

«Её увезли на скорой помощи. Все ждут информацию после обследования, что именно у неё с головой. Падение было очень тяжёлое и серьёзное. Я видела это, осталась под впечатлением от этого падения. На глазах у неё потемнела шишка на голове. Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьёзная травма. Хорошая девочка, очень жаль, что так случилось», — приводит слова Мозер «РИА Новости Спорт».