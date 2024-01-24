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«Не пишите глупости». Тренер 14-летней Симоновой выпустила заявление о страшном падении

«Не пишите глупости». Тренер 14-летней Симоновой выпустила заявление о страшном падении
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Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова сделала официальное заявление касательно страшного падения своей подопечной – 14-летней Марии Симоновой на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

Напомним, Мартин Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. При этом пара не стала прерывать своё выступление и докатала программу, исполнив дорожку шагов. Уже после проката стало известно, что пара снялась с соревнований.

Позднее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации юной фигуристки, ряд изданий сообщал о частичной потери памяти из-за падения.

«Вижу сейчас много недостоверной информации, которая касается моих спортсменов. Дорогие журналисты, успокойтесь и не пишите глупости. Я обязательно сообщу необходимую информацию, если это потребуется. Спасибо, что переживаете за нас», — написала Попова в своих социальных сетях.

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