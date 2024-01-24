Рентген не показал серьёзных последствий падения Симоновой

Российская фигуристка Мария Симонова упала на турнире в Москве, но всё равно продолжила танцевать программу. Сразу после выступления спортсменку госпитализировали, а по интернету распространилась информация о том, что она потеряла память. Тренер Симоновой Бетина Попова сказала, что расскажет о результатах исследования и не стоит торопиться с выводами.

«Рентген не выявил серьёзных последствий падения. Маша уже шутит с партнёром, он с ней на связи и очень переживал за неё. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждёт Машу после обследования. Видели в лентах новость про её потерю памяти — с памятью всё хорошо. Партнёра помнит, тренера помнит, программу помнит, так что всё хорошо. Ждём результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», — приводит слова Бетины Поповой телеграм-канал «Четверной бильман».