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Софья Муравьёва — о ЧР: сожаление есть, медаль могла быть не серебряная, а золотая

Софья Муравьёва — о ЧР: сожаление есть, медаль могла быть не серебряная, а золотая
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17-летняя российская фигуристка, воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьёва высказалась о завоевании серебра на чемпионате России – 2024. Золото Муравьёва уступила ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян.

«Небольшое сожаление есть. Конечно, я думала о том, что медаль могла быть не серебряная, а золотая. Ничего плохого не говорю, но каждый спортсмен всегда хочет большего. Хочет побеждать. Для меня первое место и чистый прокат одинаковы по значимости. Меня часто спрашивают, что лучше – победа с ошибкой или второе место с чистым прокатом. А я сама не знаю ответ…

Что попала в тройку, я поняла ещё на льду. Радовалась уже во время последнего вращения, ха-ха», — приводит слова Муравьёвой Sport24.

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