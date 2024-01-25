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«Малинин приехал бы за золотом». Ученик Мишина — об идее мирового чемпионата по прыжкам

«Малинин приехал бы за золотом». Ученик Мишина — об идее мирового чемпионата по прыжкам
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Бронзовый призёр личного турнира чемпионата России по прыжкам в сезоне-2022/2023 фигурист Глеб Лутфуллин высказался об идее проведения международного чемпионата по прыжкам.

«Думаю, Малинин бы приехал за золотом, а остальные бы посоревновались за серебро (смеётся). Если серьёзно, все могут конкурировать друг с другом. У Ильи не только набор прыжков хороший, но ещё и хорошие GOE. Когда он их прыгает, их хорошо оценивают. Адам Сяо Хим Фа прыгает четверной тулуп – прекрасные выезды, Юма Кагияма делает четверной сальхов – плюс десять можно за него ставить. Так что с четверным акселем и лутцем тоже можно как-то бороться», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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