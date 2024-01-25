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«Чемпионат» проведёт мастер-класс по фигурному катанию на катке в «Лужниках»

«Чемпионат» проведёт мастер-класс по фигурному катанию на катке в «Лужниках»
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28 января, в воскресенье, на катке «Мечтатели» «Чемпионат» проведёт мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих.

Опытные инструкторы и тренеры школы фигурного катания Polar Team помогут новичкам впервые встать на лёд, а опытные любители смогут прокачать свои навыки и освоить новые элементы фигурного катания. Школа также проводит индивидуальные и групповые тренировки для всех желающих.

Мастер-класс от «Чемпионата» пройдёт на вечернем сеансе.

Начало в 20:00.

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