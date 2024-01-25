Технический комитет ISU планирует упростить программы фигуристов

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривает возможность упрощения правил в одиночном и парном катании, сообщает ТАСС.

По информации источника, комитет рассмотрит предложения по данному вопросу к ближайшему конгрессу ISU. Среди предложений, поступивших в технический комитет: сокращение количества обязательных прыжков у одиночников в произвольной программе с семи до шести, разрешение повтора одного прыжка трижды вместо двух раз, сокращение количества каскадов и комбинаций с трёх до двух и замена одного вращения хореографическим вращением. В программе фигуристов, выступающих в парном катании, предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трёх до двух и убрать сольный прыжок.

Напомним, ближайший конгресс ISU состоится 10–14 июня в Лас-Вегасе (США). Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине.