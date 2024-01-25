Губанова – об обесценивании её титулов: нет русских? Соревнования-то есть и медали тоже

Чемпионка Европы 2023 года (и серебряный призёр ЧЕ-2024) грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, отреагировала на комментарии людей, которые принижают завоёванные кем-либо международные титулы в виду бана россиянок.

«Это стандартные комментарии. Могу сказать, что это пишут люди, которые сидят дома на диване, и это их мнение. Пусть так думают. Мы все прекрасно знаем, какой это огромный труд, и что вряд ли что-то получается случайно в нашем спорте. Как поработали, то и получили.

Насчёт комментариев, что нет русских — соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет, того нет», — сказала Губанова в эфире YouTube-канала Okko Sport.