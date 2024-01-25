«Только начинаю отходить от шока». Мать 14-летней Симоновой – о страшном падении дочери

Ирина Симонова, мать 14-летней российской фигуристки Марии Симоновой, рассказала о событиях, произошедших после страшного падения дочери на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Честно говоря, от шока только сейчас начинаю отходить, только приходит осознание, что произошло. Скорая увезла нас с катка — я ехала вместе с Машей, за нами до больницы ехал Мартин, её партнер, вместе с Бетиной Поповой. Наш тренер Сергей Росляков тоже приехал в больницу. Мартин всё это время находился рядом, помогал чем мог, и сегодня он снова был в больнице. Он там до сих пор, рядом с Машей, они постоянно общаются, у них хорошие дружеские отношения. У нас вообще очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, которым мы полностью доверяем.

И на катке, и в скорой, и в больнице врачи постоянно были рядом — на катке врач не отходил ни на секунду, доктор скорой помощи постоянно говорил с нами. А в больнице нам были предоставлены самые лучшие специалисты — к процессу мгновенно подключилось всё руководство нашей московской федерации фигурного катания, мы очень благодарны за это. Благодаря Антону Викторовичу (Абдурахманову) (президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы – Прим. «Чемпионата») у нас были лучшие врачи, и уже вечером я знала диагноз. Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге — лёгкое сотрясение, и то под вопросом, а также гематома. Но в остальном всё в порядке, и это самое главное», — приводит слова Ирины Симоновой ТАСС.