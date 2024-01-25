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Мать Симоновой ответила, зачем дочь продолжила выступление после страшного падения

Мать Симоновой ответила, зачем дочь продолжила выступление после страшного падения
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Ирина Симонова, мать 14-летней российской фигуристки Марии Симоновой, рассказала о состоянии дочери после страшного падения на юниорском турнире в Москве.

Напомним, Мартин Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. При этом пара не стала прерывать своё выступление и докатала программу, исполнив дорожку шагов.

«Конечно, Маша уже рвётся на лёд, но, как минимум, до завтра она останется в больнице, да и потом ещё некоторое время ей надо побыть дома. Надо ли было докатывать программу? Я задала им этот вопрос — ведь этот турнир не был отборочным, он был не так важен. Но они в один голос сказали: надо», — приводит слова Ирины Симоновой ТАСС.

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