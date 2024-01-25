Медведева – о шоу «Влюблённые в фигурное катание»: готовим с Энбертом нечто особенное

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала своё участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Она выступит на шоу, приуроченном ко Дню всех влюблённых, сольно и в паре с серебряным олимпийским призёром в командном первенстве Александром Энбертом.

«Чувственные и лирические прокаты уже стали нашим с Сашей фирменным стилем. Поэтому мы сами очень ждём своего участия в ледовом шоу в самый романтичный день в году и готовим нечто особенное, чтобы удивить и вдохновить зрителей», — приводит слова Медведевой организаторы турнира.

Также организаторы анонсировали участие в шоу таких фигуристов, как Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова и Алексей Ягудин.