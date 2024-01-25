Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева – о шоу «Влюблённые в фигурное катание»: готовим с Энбертом нечто особенное

Медведева – о шоу «Влюблённые в фигурное катание»: готовим с Энбертом нечто особенное
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала своё участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Она выступит на шоу, приуроченном ко Дню всех влюблённых, сольно и в паре с серебряным олимпийским призёром в командном первенстве Александром Энбертом.

«Чувственные и лирические прокаты уже стали нашим с Сашей фирменным стилем. Поэтому мы сами очень ждём своего участия в ледовом шоу в самый романтичный день в году и готовим нечто особенное, чтобы удивить и вдохновить зрителей», — приводит слова Медведевой организаторы турнира.

Также организаторы анонсировали участие в шоу таких фигуристов, как Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова и Алексей Ягудин.

Материалы по теме
Базылюк не первой исполнила суперкаскад. Его прыгал Кондратюк, причём на соревновании!
Базылюк не первой исполнила суперкаскад. Его прыгал Кондратюк, причём на соревновании!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android