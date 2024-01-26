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Морозов: очень талантливые фигуристы растут, в частности, в группе Тутберидзе

Морозов: очень талантливые фигуристы растут, в частности, в группе Тутберидзе
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов высказался о новом поколении фигуристов.

«Что больше всего поразило на прыжковом турнире? Молодёжь поразила! Сложными прыжками, сложными каскадами. Очень талантливые фигуристы растут, в частности, в группе Этери Георгиевны — мы видели, что они делают на тренировках, очень талантливое поколение», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

20 января прошла основная часть индивидуального чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. Среди мужчин победителем стал Арсений Федотов с 71,75 балла. Второе место занял Иван Попов (66,61 балла), и замкнул тройку Лев Лазарев (52,25 балла).

В женском зачёте сильнее вех оказалась Маргарита Базылюк, набравшая 70,29 балла. За ней расположилась Аделия Петросян (57,89 балла). Третьей стала Елена Костылева (54,69 балла).

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