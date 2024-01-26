«Обычный уровень европейского катания». Морозов — об итогах ЧЕ

Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов прокомментировал итоги чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Как оценю итоги чемпионата Европы? Обычный уровень европейского катания. У девочек не было элементов ультра-си, откатались с тройными прыжками, разыграли комплект медалей. Ничего удивительного. Мы отстранены, поэтому они разыгрывают между собой медали на том уровне, на котором могут.

Как отреагировал на 199 баллов у победителей в парах? Да, баллы небольшие, особенно если сравнивать с чемпионатом России — наши пары намного сильнее. Но они чемпионы Европы, можно сравнивать, можно не сравнивать, ничего не изменится. В истории они будут записаны как чемпионы Европы, даже в отсутствие наших спортсменов», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.