Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Кризис есть, и не только в Европе». Морозов — о парном катании

«Кризис есть, и не только в Европе». Морозов — о парном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов высказался о европейском фигурном катании в парах.

«Есть ли кризис в европейском парном катании? Кризис есть, и не только в Европе. За океаном тоже пар не так много, остались в основном возрастные спортсмены, мои ровесники, а после них не видно никаких сильных пар. Конечно, страдает парное катание, и надо как-то решать этот вопрос, стимулировать спортсменов идти в парное катание, развивать его, учить сложные элементы. Но сейчас люди просто не идут в парное катание.

Как можно замотивировать фигуристов идти в пары? Трудно сказать, так как парное катание — самый сложный вид фигурного катания. Здесь много разных элементов: выбросы, подкрутки, поддержки, — так еще и в паре кататься надо. Мне кажется, должно быть достаточное количество тренеров, потому что, например, в Европе их не так много. Ну и нужно искать фигуристов, которые могли бы составить пару — высоких мальчиков и прыгающих девочек, подходящих по росту», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Материалы по теме
«Система не располагает к четверным у пар». Интервью с Владимиром Морозовым
Эксклюзив
«Система не располагает к четверным у пар». Интервью с Владимиром Морозовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android