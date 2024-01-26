«Кризис есть, и не только в Европе». Морозов — о парном катании

Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов высказался о европейском фигурном катании в парах.

«Есть ли кризис в европейском парном катании? Кризис есть, и не только в Европе. За океаном тоже пар не так много, остались в основном возрастные спортсмены, мои ровесники, а после них не видно никаких сильных пар. Конечно, страдает парное катание, и надо как-то решать этот вопрос, стимулировать спортсменов идти в парное катание, развивать его, учить сложные элементы. Но сейчас люди просто не идут в парное катание.

Как можно замотивировать фигуристов идти в пары? Трудно сказать, так как парное катание — самый сложный вид фигурного катания. Здесь много разных элементов: выбросы, подкрутки, поддержки, — так еще и в паре кататься надо. Мне кажется, должно быть достаточное количество тренеров, потому что, например, в Европе их не так много. Ну и нужно искать фигуристов, которые могли бы составить пару — высоких мальчиков и прыгающих девочек, подходящих по росту», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.