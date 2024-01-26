Морозов: четверные в парном катании должны поощряться оценкой

Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов ответил на вопрос о четверных в парном катании.

«Придёт ли эра четверных в пары? Это сложный вопрос, так как всё упирается в базовую стоимость четверных. Когда мы выступали на Олимпиаде в 2018 году, там первые шесть пар в произвольной программе — все были с четверным, кроме Савченко/Массо — они и выиграли. Но тогда базовая стоимость оправдывала риск исполнения элемента ультра-си — ты всё равно получал за него достойную оценку. Сейчас, даже судя по прыжковому турниру, пары, которые делали четверные подкрутки, всё равно получали меньше, чем те, кто делал хорошие чистые тройные. Я считаю, что это неправильно, всё-таки четыре оборота — это намного сложнее, чем три, и это должно поощряться оценкой.

Тут вопрос больше не к судьям, а к правилам, по которым четверные стоят практически вровень с тройными. Но пары развиваются, я думаю, они скоро будут готовы активно вставлять четверные элементы в программу: кто-то выброс тренирует, кто-то подкрут. Но система к этому не очень располагает. Это, конечно, очень обидно, особенно для тех, кто владеет четверным. По ходу этого сезона я следил за парами, которые вставляли четверные подкрутки, показывали неплохое исполнение — ну надо это как-то поощрять, давать им надбавку за это. Но по правилам, которые приняты ISU, это невозможно», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.