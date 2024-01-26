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14-летняя фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы после страшного падения

14-летняя фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы после страшного падения
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14-летняя российская фигуристка Мария Симонова, выступающая в парном катании с Мартином Бреславским, сообщила, что её выписали из больницы, и поблагодарила болельщиков за поддержку. Ранее спортсменка упала во время проката на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, всё хорошо. Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень-очень приятно! Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, ещё раз огромное вам спасибо», — написала Симонова в соцсетях.

Напомним, Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. Позже фигуристка была госпитализирована.

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