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Стал известен порядок распределения фигуристов на команды на Кубке Первого канала

Стал известен порядок распределения фигуристов на команды на Кубке Первого канала
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В Кубке Первого канала примут участие три команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Фигурное катание на Первом».

Сообщается, что в каждой из этих команд будет четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Имена участников будут определены по итогам спортивных результатов чемпионата России — 2024, зимней Спартакиады сильнейших — 2024, Первенства России — 2024, голосования болельщиков и средств массовой информации (СМИ), а также по выбору Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Голосование болельщиков и СМИ пройдёт в период с 20 по 23 февраля 2024 года. Кубок Первого канала будет проводиться с 1 по 3 марта в северной столице России, Санкт-Петербурге.

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