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Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января — Бреннан

Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января — Бреннан
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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января этого года, сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством.

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