Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США, Наумов — 2-й
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате США, который проходит в Колумбусе. Судьи оценили прокат фигуриста в 108,57 балла.
На втором месте расположился Максим Наумов, набрав 89,72 балла. Тройку призёров замкнул Джейсон Браун (89,02).
Чемпионат США по фигурному катанию, Колумбус
Мужчины, короткая программа
1. Илья Малинин – 108,57.
2. Максим Наумов – 89,72.
3. Джейсон Браун – 89,02.
4. Эндрю Торгашев – 88,02.
5. Камден Пулкинен – 87,90.
6. Томоки Хиватаси – 81,31.
7. Гоку Эндо – 80,11.
8. Даниэль Мартынов – 77,53.
9. Джимми Ма – 76,54.
10. Лиам Капейкис – 72,44.
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