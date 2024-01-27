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Амбер Гленн прыгнула тройной аксель в ПП и впервые стала чемпионкой США, у Левито бронза

Амбер Гленн прыгнула тройной аксель в ПП и впервые стала чемпионкой США, у Левито бронза
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Фигуристка Амбер Гленн впервые в карьере стала победительницей чемпионата США по фигурному катанию. В общей сложности 24-летняя спортсменка получила от судей солидные 210,46 балла.

Второе место досталось Джозефин Ли, которая получила по итогам прокатов 204,13 балла. Тройку лучших замкнула Изабо Левито, которая стала победительницей короткой программы, однако провалилась в произвольной. Левито трижды упала и не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году (200,68 балла).

Чемпионат США по фигурному катанию, Колумбус
Женщины, итоговое положение

1. Амбер Гленн – 210,46.
2. Джозефин Ли – 204,13.
3. Изабо Левито – 200,68.
4. Сара Эверхардт – 193,37.
5. Клэр Сио – 187,56.
6. Старр Эндрюс – 185,49.
7. Линдси Торнгрен – 180,98.
8. Миа Калин – 177,81.
9. Одри Шин – 175,61.
10. Элис Лин-Грейси – 173,11.

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