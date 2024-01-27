Фролова — о целях на чемпионат Санкт-Петербурга: старт, чтобы проверить себя, элементы

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Как только получше себя почувствовала, решила выскочить на лёд, потому что шоу, нужно было как-то поддерживать форму. А на шоу, видимо, из-за нагрузки организм немного подсел, иммунитет подсел, и я ещё сильнее слегла обратно.

Перед чемпионатом города полных дней тренировок было полторы недели, и из них полторы недели — на новых коньках. В целом я достаточно быстро умею раскатывать коньки, это вопрос привычки. Понятно, что коньки могут по ощущениям отличаться от предыдущих, потому что за полгода конёк садится на твою ногу, сгибается под тебя. А эти коньки пока не очень, видимо (улыбается).

Какие цели на турнир? Такая разница между чемпионатом города и Спартакиадой, что ты должен понимать, к какому из стартов должен подойти на пике своей формы. Сейчас я немножко не в оптимальной форме, нужно было выйти, красиво проехать свои программы, проверить непрыжковые элементы, которые я тоже сделала неидеально. Старт, чтобы проверить себя, прочувствовать атмосферу. Публика здесь очень поддерживает, классно.

Чем чемпионат СПб отличается от чемпионата Москвы? Честно говоря, не помню, когда последний раз участвовала в чемпионате Москвы, наверное, очень давно было. Последний раз, когда я участвовала, если не ошибаюсь, он проходил в «Мегаспорте» при пустых трибунах. Я там выдала чуть ли не худшие прокаты сезона.

При пустых трибунах мне сложнее кататься, от каждых аплодисментов, поддержки ты заряжаешься, получаешь силы. А когда прыгаешь, и гробовая тишина по всему залу — это сложно.

Очень хотела бы поучаствовать в турнире шоу-программ. У нас есть с тренером план, хотим придумать какую-нибудь идею. Пока загадывать не буду, тренерский штаб знает, к чему мне надо готовиться. Буду слушать тренеров», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что по итогам короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга Фролова занимает промежуточное третье место, набрав 67,13 балла.