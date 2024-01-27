Российская фигуристка Анна Фролова заявила, что хотела бы принять участие в Кубке Первого канала.

«Хотела бы попасть на Кубок Первого канала? Конечно. Честно говоря, открыла регламент и поняла, что не буду грузить себя этим, когда увидела таблицу, там 400 пунктов. Мне скажут, что я должна сделать (улыбается). Думаю, если качественно выполнять свою работу на Спартакиаде, чисто катать, то, надеюсь, проблем с отбором не будет.

Важнее ли Спартакиада чемпионата России? Лично для меня это примерно одинаковые по значимости соревнования, у нас всегда были чемпионат России и финал, а теперь Спартакиада. На финал отбирается ещё меньше людей, чем на чемпионат России, всего 12 человек. Это такой же важный старт, как чемпионат России, нужно качественно готовиться», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.