«Чувства притупляются из-за адреналина». Ветлугин — о падении фигуристки Симоновой

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал инцидент с падением Марии Симоновой на юниорском старте.

«Нет, за мной скорая помощь на соревнования не приезжала, но травмы во время соревнований были. У меня один сезон постоянно болело бедро, и если я определённым образом приземлялся, случался рецидив. И вот я приземлился таким образом на первенстве России в 2020 году и прямо во время проката понял, что это обострение. Но докатал. Ненужный героизм? Раз ты вышел… Я не могу за других говорить, но могу за себя. На старте чувства притупляются из-за адреналина, можно чего-то не чувствовать. Например, во вращении берёшься за зубец, потом смотришь — а у тебя рука в крови, а ты заметил после. А инциденты как с моим бедром — боль преодолела тот порог чувствительности, поэтому я докатал до конца», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, фигуристку экстренно госпитализировали после жёсткого падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.