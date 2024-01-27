Ветлугин — о чемпионате России по прыжкам: первый раз решил за красную команду поболеть

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о прыжковом чемпионате России – 2024, в котором впервые синяя команда (капитан Дмитрий Козловский) обыграла красную (капитан Александр Галлямов).

«Если расширять сетку у парней, надо расширять и у девушек, всё должно быть равнозначно. В периодах развития нашего вида спорта бывает более высокая конкуренция в каком-то виде. Для этого года была задача у ребят сложнее — чтобы попасть в топ-12, нужно было сделать более сложные и более качественные элементы. По организации — я прошлый смотрел, в этом участвовал. Вообще, зрелищный получился чемпионат, мне так кажется. Интересно. Первый раз решил за красную команду поболеть (смеётся). Может, и это маркер того, за кого я болею? Осталось только поучаствовать», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.