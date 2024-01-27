«Решил не спать». Гуменник сдавал экзамен перед стартом на чемпионате Санкт-Петербурга

Двукратный призёр чемпионатов России в одиночном катании Пётр Гуменник признался, что сдавал экзамен перед прокатом короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Отлично себя чувствую, сегодня у меня хорошее настроение. Рад, что в такой день у меня получилось достойно прокатать свою программу, очень приятно в родном городе выступать. Хоть каток и не может вместить огромное количество зрителей, но поддерживают меня не меньше здесь.

Утром сдавал экзамен по мат. анализу. Он был не устный, так что я пока не знаю результат. Но по ощущениям — хорошо. К завтрашнему дню должна быть известна оценка. Как готовился? Смотрел на ноутбуке все темы, повторял, углублял знания. Решил не спать, и вроде хорошо получилось. Но я готовился не на максимум, иначе пришлось бы два дня не спать. К чему готовился, то вроде написал. Функции нескольких переменных в этом семестре были, производные, дифференциалы, дифференциальные уравнения. Это был последний экзамен.

Тяжело ли переключаться на выступление? Я люблю, когда что-то меня может отвлечь в этот день, я меньше волнуюсь. Сегодня вообще не волновался и смог спокойно показать то, что умею. Берут ли автографы преподаватели? Один раз взяли.

Что сложнее — короткая программа или экзамен по мат. анализу? Там сидишь, ручкой что-то чирикаешь — не очень напряжно. А тут надо туда, сюда ехать, подпрыгивать вверх, присаживаться, вращаться — гораздо более энергозатратно», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.