Вечером 26 января журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что итоговый вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет в понедельник, 29-го числа.

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством.

Камила Валиева заявила, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и настаивает на отсутствии доказательств её вины или халатности. Сторона фигуристки считает, что дисквалификация не должна продлиться более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Валиева требует не аннулировать её результаты и не отбирать золото чемпионата России — 2022, на котором была сдана допинг-проба на триметазидин, оказавшаяся положительной.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Как решится дело Камилы Валиевой?»