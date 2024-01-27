Гуменник: не знаю, чем Спартакиада будет концептуально отличаться от финала Кубка России

Двукратный призёр чемпионатов России в одиночном катании Пётр Гуменник заявил, что не знает, чем Спартакиада будет принципиально отличаться от финала Кубка России.

«Для меня этот турнир важен. В моём сознании он занял место финала Кубка России. Не знаю, чем это будет отличаться разительно и концептуально. Турнир важен, я готовлюсь. Думаю, что смогу удачно выступить», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, с 9 по 18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, а также Краснодарский и Красноярский края) пройдут турниры под брендом «Спартакиада сильнейших» по 16 олимпийским видам спорта, в том числе по фигурному катанию.