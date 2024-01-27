Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате СПб, Лутфуллин – второй

Двукратный призёр чемпионатов России в одиночном катании Пётр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга. Судьи оценили прокат фигуриста в 98,64 балла.
На втором месте расположился Глеб Лутфуллин с результатом 95,11 балла. Тройку призёров замкнул Матвей Ветлугин (88,83).
Чемпионат Санкт-Петербурга
Мужчины, короткая программа
1. Пётр Гуменник – 98,64
2. Глеб Лутфуллин – 95,11
3. Матвей Ветлугин – 88,83
4. Макар Игнатов – 84,27
5. Арсений Димитриев – 80,14
6. Михаил Полянский – 79,33
7. Дмитрий Шелковников – 77,17
8. Александр Поветкин – 74,77
9. Данил Федосимов – 73,62
10. Артур Даниелян – 72,77
Также свои короткие программы на турнире представили и девушки. Лучший результат показала Ксения Гущина. Она получила за свой прокат 72,56 балла.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины, короткая программа
1. Ксения Гущина – 72,56
2. София Захарова – 68,91
3. Анна Фролова – 67,13
4. Виктория Нестерова – 65,42
5. Арина Кшецкая – 64,52
6. Дарья Осипова – 62,65
7. Елизавета Киселёва – 56,18
8. Людмила Фурсова – 53,44
9. Валерия Овчинникова – 50,61
10. Ульяна Костенко – 48,47