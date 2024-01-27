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Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате СПб, Лутфуллин – второй

Двукратный призёр чемпионатов России в одиночном катании Пётр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга. Судьи оценили прокат фигуриста в 98,64 балла.

На втором месте расположился Глеб Лутфуллин с результатом 95,11 балла. Тройку призёров замкнул Матвей Ветлугин (88,83).

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины, короткая программа

1. Пётр Гуменник – 98,64

2. Глеб Лутфуллин – 95,11

3. Матвей Ветлугин – 88,83

4. Макар Игнатов – 84,27

5. Арсений Димитриев – 80,14

6. Михаил Полянский – 79,33

7. Дмитрий Шелковников – 77,17

8. Александр Поветкин – 74,77

9. Данил Федосимов – 73,62

10. Артур Даниелян – 72,77

Также свои короткие программы на турнире представили и девушки. Лучший результат показала Ксения Гущина. Она получила за свой прокат 72,56 балла.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины, короткая программа

1. Ксения Гущина – 72,56

2. София Захарова – 68,91

3. Анна Фролова – 67,13

4. Виктория Нестерова – 65,42

5. Арина Кшецкая – 64,52

6. Дарья Осипова – 62,65

7. Елизавета Киселёва – 56,18

8. Людмила Фурсова – 53,44

9. Валерия Овчинникова – 50,61

10. Ульяна Костенко – 48,47