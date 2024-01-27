Дикиджи показал каскад из двух четверных прыжков. Видео

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Владислав Дикиджи показал на тренировке каскад из сложных прыжков. Он выполнил четверной лутц, ойлер и четверной сальхов.

Напомним, что Дикиджи стал серебряным призёром чемпионата России — 2024 и серебряным призёром чемпионата России по прыжкам в команде Александра Галлямова.

Дикиджи называют фигуристом с лучшей техникой прыжка в России. Сам фигурист признавался, что хотел бы заниматься фигурным катанием профессионально как можно дольше и до 24-х лет точно будет на льду. Более конкретного возраста, когда он завершит карьеру 19-летний фигурист не назвал.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео, где Дикиджи выполняет каскад из сложных прыжков.