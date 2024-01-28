Фигурист Ветлугин прокомментировал судьбу кота, которого проводница выкинула из поезда

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о нашумевшей истории с гибелью кота Твикса, выброшенного на мороз проводницей поезда.

«За судьбой кота Твикса следил. Последовательность, случайности… Что он выбрался в тот момент, когда уснул хозяин, что проводница его нашла… Думаю, не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас они хотят что-то пересмотреть и в дальнейшем мы избежим подобных случаев», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Ветлугин занимает третье место по итогам короткой программы на проходящем в эти выходные чемпионате Санкт-Петербурга, показав результат 88,83. Лидером является Пётр Гуменник (98,64). Вторым идёт Глеб Лутфуллин (95,11).