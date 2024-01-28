Ефимова и Митрофанов выиграли серебро чемпионата США

Фигуристы Алиса Ефимова и Михаил Митрофанов стали обладателями серебряных медалей национального чемпионата США в парном катании.

В произвольной программе пара показала лучший результат, набрав 126,43 балла, и лишь из-за ошибок в короткой (пятое место и 60,48 балла) по итогам всего турнира пропустила вперёд Элли Кам и Дэнни О’Ши, которые по общей оценке опередили Ефимову и Митрофанова всего лишь на 0,85 балла.

Чемпионат США. Пары

1. Элли Кам / Дэнни О’Ши — 187,76.

2. Алиса Ефимова / Михаил Митрофанов — 186,91.

3. Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес — 181,03.

Напомним, минувшим летом Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство. С 2020 года Ефимова выступала за сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом. После чемпионата Европы – 2023 её партнер объявил о завершении карьеры.