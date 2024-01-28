«Не ожидал этого». Даниелян сравнил сальто Алиева и Сяо Хим Фа

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионатов Европы и России Артур Даниелян высказался о сальто Дмитрия Алиева на командном турнире в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024 и сравнил его с аналогичным элементом в исполнении француза Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы.

«Могу сказать, что не ожидал этого от Димы. Я знал, что он на полу может прыгнуть сальто с места, но не думал, что он на льду это сможет сделать. Но он сделал! И у него это вышло высоко и очень легко. Адам прыгнул сальто в конце программы [на чемпионате Европы], когда уже сил меньше. Вот если они будут в равных условиях, тогда уже можно будет оценивать.

Стоит ли разрешать сальто? Даже не знаю. Кто рискнёт [его делать]? Я бы, скорее, рискнул попробовать четверной аксель, но не сальто», – рассказал Даниелян в интервью изданию «Спорт день за днём».

Напомним, за своё выступление Алиев получил 9,32 балла. Фигурист приземлил на две ноги тройной аксель, однако качественно исполнил тройной лутц.