Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не ожидал этого». Даниелян сравнил сальто Алиева и Сяо Хим Фа

«Не ожидал этого». Даниелян сравнил сальто Алиева и Сяо Хим Фа
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионатов Европы и России Артур Даниелян высказался о сальто Дмитрия Алиева на командном турнире в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024 и сравнил его с аналогичным элементом в исполнении француза Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы.

«Могу сказать, что не ожидал этого от Димы. Я знал, что он на полу может прыгнуть сальто с места, но не думал, что он на льду это сможет сделать. Но он сделал! И у него это вышло высоко и очень легко. Адам прыгнул сальто в конце программы [на чемпионате Европы], когда уже сил меньше. Вот если они будут в равных условиях, тогда уже можно будет оценивать.

Стоит ли разрешать сальто? Даже не знаю. Кто рискнёт [его делать]? Я бы, скорее, рискнул попробовать четверной аксель, но не сальто», – рассказал Даниелян в интервью изданию «Спорт день за днём».

Напомним, за своё выступление Алиев получил 9,32 балла. Фигурист приземлил на две ноги тройной аксель, однако качественно исполнил тройной лутц.

Материалы по теме
Видео
Алиев вне конкурса исполнил сальто на командном турнире в рамках ЧР по прыжкам. Видео
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android