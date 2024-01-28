Гущина победила на чемпионате Санкт-Петербурга, Фролова стала второй

Российская фигуристка Ксения Гущина победина на чемпионате Санкт-Петербурга — 2024. Спортсменка по сумме двух программ набрала 216,21 балла и на 3,9 балла опередила ближайшую соперницу — ставшую второй Анну Фролову (212,31). Замкнула тройку лидеров София Захарова, которая получила от судей 201,89 балла.

Отметим, что эти три спортсменки были по баллам и в короткой, и в произвольной программах: Гущина стала первой в коротком и второй в произвольном выступлении, Фролова — третьей и первой в программах, а Захарова — второй и третьей соответственно.

Фигурное катание. Чемпионат Сакнт-Петербурга. Женщины

Итоговое положение

1. Ксения Гущина — 216,21 балла.

2. Анна Фролова — 212,31.

3. София Захарова — 201,89.