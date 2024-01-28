Кондратюк — о номере на блокадном шоу Авербуха: линия обороны расширяется, некий символизм

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своём номере на ледовом шоу Ильи Авербуха, посвящённом 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

«Рад, что принимаю участие в таком мероприятии. Очень значимое событие в истории нашей страны, в первую очередь Петербурга. Каждый из номеров отражает эту тяжёлую историю, в том числе и мой. Меня пригласили, и я очень благодарен, это большая честь. Ставили номер 50 на 50 — сначала ставили со Светланой Владимировной, потом что-то Илья [Авербух] добавил, что-то я сам. Совместное творчество.

Я задействован в трёх — один сольный, мужской общий, и в конце шоу финал, где принимают участие все. В мужском номере общая канва идёт за счёт повторения одинаковых движений: сначала выходят одни ребята, делают свои элементы и выстраиваются в линию, потом другие добавляются. Чем дальше идёт номер, тем сильнее линия защиты, обороны, расширяется. Некий символизм. Выходит человек с огненной конструкцией, огненным квадратом — не знаю, как назвать. На этом общий мужской номер заканчивается», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.