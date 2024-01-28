Валиева на шоу Авербуха выступила под композицию «С любимыми не расставайтесь». Видео

Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге прошло ледовое шоу хореографа Ильи Авербуха, посвящённое 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. С номером в шоу выступила олимпийская чемпионка Камила Валиева, которая представила программу под композицию «С любимыми не расставайтесь», которую исполнила певица Зара.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Камилы Валиевой в новом ледовом шоу.

Отметим, что после шоу Камила Валиева отказалась общаться с журналистами. Согласно информации американских СМИ, уже в понедельник, 29 января, должно быть вынесено окончательное решение по допинговому делу спортсменки, процесс по которому в Спортивном арбитражном суде (CAS) длится с февраля 2022 года.