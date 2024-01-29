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Валиева представила два новых номера, Кондратюк выступил под «Свет вечного огня». Фото

28 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся концерт-спектакль Ильи Авербуха в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Центральное место в постановке заняли сольные номера Камилы Валиевой, поставленные специально к этому концерту. Сначала фигуристка выступила под композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», которую исполнила оперная солистка Большого театра Ксения Дежнёва. Затем Камила презентовала публике номер под песню «С любимыми не расставайтесь» в исполнении Зары.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вышел на лёд в образе военного корреспондента. Александр Самарин исполнил номер под композицию «На безымянной высоте», Марк Кондратюк – под «Свет вечного огня», Евгений Семененко – под «Ленинградскую балладу».

Лучшие фото с концерта — в фоторепортаже специального корреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.