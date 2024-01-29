Медведева: мужчины-тренеры могут сказать: «Чё похудела? Грудь меньше стала»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась об объективации фигуристок.

«Я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаём жопой кверху в трусах. Я всю жизнь прожила в сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Какие-то мужчины-тренеры могут сказать: «Чё похудела? Грудь меньше стала». В нашей сфере, где фигуристка равно красота равно оценивать женскую красоту равно не отказывай себе ни в чём. Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины иногда даже нормально: «Что грудь такая маленькая? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы сексуальная форма была!» — сказала Медведева в видео, опубликованном на YouTube-канале спортсменки.