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Медведева: мужчины-тренеры могут сказать: «Чё похудела? Грудь меньше стала»

Медведева: мужчины-тренеры могут сказать: «Чё похудела? Грудь меньше стала»
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась об объективации фигуристок.

«Я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаём жопой кверху в трусах. Я всю жизнь прожила в сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Какие-то мужчины-тренеры могут сказать: «Чё похудела? Грудь меньше стала». В нашей сфере, где фигуристка равно красота равно оценивать женскую красоту равно не отказывай себе ни в чём. Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины иногда даже нормально: «Что грудь такая маленькая? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы сексуальная форма была!» — сказала Медведева в видео, опубликованном на YouTube-канале спортсменки.

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