Анна Щербакова проведёт сборы в Турции с Флораном Амодио

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила, что проведёт летние сборы в Турции с бывшим французским фигуристом, а ныне тренером Флораном Амодио.

«Очень рада анонсировать наши сборы по фигурному катанию с невероятным Флораном Амодио. 18-27 июля, Гебзе», — написала Щербакова в соцсетях.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Амодио является чемпионом Европы — 2011 в мужском одиночном катании, а также призёром европейских первенств 2012 и 2013 годов. Амодио завершил профессиональную карьеру в 2016 году, а два года спустя открыл академию.