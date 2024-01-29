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Тарасова назвала CAS подонками за решение дисквалифицировать Валиеву за допинг на 4 года

Тарасова назвала CAS подонками за решение дисквалифицировать Валиеву за допинг на 4 года
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Будь они прокляты! Подонки! Чтоб их детям достались такие же судьи, как они сами!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

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