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Россия не будет лишена олимпийского золота из-за дела Валиевой до решения ISU

Россия не будет лишена олимпийского золота из-за дела Валиевой до решения ISU
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение примет Международный союз конькобежцев (ISU).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.

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