Стало известно, при каких обстоятельствах Камила Валиева узнала о дисквалификации

Стало известно, при каких обстоятельствах 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева узнала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В заявлении организации говорится, что Валиева в рамках заседаний суда не смогла доказать, что запрещённое вещество попало в её организм непреднамеренно.

Это произошло на тренировке группы Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Исходя из решения CAS, Валиева лишится таких крупных титулов, как: