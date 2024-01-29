Юрист Анцелиович рассказала, можно ли оспорить решение CAS по дисквалификации Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, можно ли оспорить решение CAS по дисквалификации Камилы Валиевой.

«Юридически дисквалификацию Камилы можно оспорить. По процессуальным основаниям можно обратиться в Верховный суд Швейцарии в течение 31 дня. Но только по процессуальным основаниям. По существу, Верховный суд Швейцарии не рассматривает дела, потому что считается, что стороны согласились на решение на обязательность решения арбитражного суда. Если сторона Камилы посчитает, что её права были нарушены и решение необъективно, то такое решение может быть обжаловано», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Её наказание отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Однако суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).