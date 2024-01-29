Валуев отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву за допинг на четыре года

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Не удивлён решением CAS по делу Валиевой. Я как-то не особо ожидал иного. Хотя произошло это достаточно давно. Жаль, конечно, Камилу. Не по возрасту ей достались перипетии. Камилу очень жаль!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, наказание Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).